МЧС Татарстана ищет поставщика кормов для служебных собак на 370 тысяч рублей

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан объявило конкурс на поставку сухих кормов для служебных собак поисково-спасательной службы. Аукцион состоится 26 сентября. Максимальная цена контракта — почти 370 тысяч рублей. Источник финансирования — бюджет РТ.

У поставщика планируется закупить почти 1,5 тыс. кг сухого корма животного происхождения. В том числе:

1 021 кг сухого полнорационного корма для взрослых собак породы лабрадор — ретривер в возрасте от 15 месяцев и старше по 228 руб. за кг;

386 кг полнорационного сухого корма для взрослых собак любых размеров, физическая активность которых носит продолжительный характер (класс «премиум» или «суперпремиум») по 253,5 руб. за кг;

70 кг полнорационного диетического сухого корма для собак при нарушениях пищеварения по 562 руб. за кг.

Срок поставки — в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.

Преимущества будут отданы субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям, говорится в информации о закупке.

Корм должен соответствовать требованиям ГОСТ Р55453-2013 «Корма для непродуктивных животных». Помимо этого, для защиты от возможного заражения кинологов и персонала при раздаче корма и уходе за собакой, поставщик должен гарантировать отсутствие в кормах сальмонеллы соответствующим протоколом исследования независимой лаборатории на каждую партию.

В кормах должны быть в наличии сухой белок мяса птицы, рис, пшеница, животные жиры (рыбий жир — обязательно), минеральные вещества, витамины, растительные масла (обязательно — соевое масло) и другие компоненты. И ни в коем случае не должны содержаться продукты, полученные из генно-модифицированных организмов, белок жвачных, костная и рыбная мука, рыба, картофель, ячмень, рожь, отруби злаковых, горох, люцерна, соя и экстракты хвойных растений.

Напомним, летом казанские спасатели полтора часа вытаскивали собаку, провалившуюся в погреб.