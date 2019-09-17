Николай Цулыгин: «Куньлунь» действовал очень агрессивно, но ребята справились»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги победного матча с «Куньлунем» (3:2) в матче регулярного первенства КХЛ.

«Сложная и боевая игра. Здорово, что мы смогли выиграть. Соперник действовал очень активно и агрессивно, и нам приходилось бороться с ними.

Вижу, что наши ребята справились с этим. Молодцы, что преодолели и смогли выиграть игру», — сказал Цулыгин.