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Николай Цулыгин: «Куньлунь» действовал очень агрессивно, но ребята справились»

20:40, 17.09.2019
Николай Цулыгин: «Куньлунь» действовал очень агрессивно, но ребята справились»
Фото: hcsalavat.ru

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги победного матча с «Куньлунем» (3:2) в матче регулярного первенства КХЛ.

«Сложная и боевая игра. Здорово, что мы смогли выиграть. Соперник действовал очень активно и агрессивно, и нам приходилось бороться с ними.

Вижу, что наши ребята справились с этим. Молодцы, что преодолели и смогли выиграть игру», — сказал Цулыгин.

СпортХоккей Башкортостан
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