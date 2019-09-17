Самая длинная пробка в Казани растянулась на 4,4 км

Во вторник самой длинной казанской пробкой стал затор на Горьковском шоссе. Он растянулся на 4,4 км.

Наибольшие проблемы с движением здесь зафиксированы в 7:39, сообщает сервис «Яндекс.Пробки». В этот момент был загружен участок от улицы Залесной до железнодорожного моста. В целом пробка продержалась 1 час 10 минут.

Максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 7 баллов.

В число самых длинных вошли также пробки на проспекте Победы (3,4 км), улице Приволжской (2,6 км), улицах Советской, Камчатской, Ударной, Вересаева и Ленинградской (2,5 км) и на улицах Аграрной и Космонавтов (2,5 км).