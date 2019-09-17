Уфу накроет «Театральная ночь»

Фото: Городская администрация Уфы

В эту пятницу, 20 сентября, в Уфе пройдет ежегодная культурная акция «Театральная ночь». Все желающие смогут посетить театрализованные представления, сценические перформансы, мастер-классы по режиссуре и открытые уроки по актерскому мастерству, экскурсии по закулисью театров, читки пьес, а маленьких поклонников ждет череда сказок и анимационные программы.

Так, Уфимский Театр юного зрителя на площадке перед входом встретит своих юных зрителей (6+) интерактивной игровой программой, начало в 18.00. А на сцене театра будет представлена литературно-музыкальная композиция «Пожелание добра», посвященная 100-летию М. Карима. Начало в 18.30. Адрес театра: Уфа, ул. Юрия Гагарина, 16/2.

В Уфимском городском планетарии состоится аудиовизуальный концерт в трех действиях. На одной площадке встретятся театр, музыка и кино — это впечатляющий синтез искусств. Программа откроется выступлением струнного квартета Promenade, затем вниманию зрителей будут представлен полнокупольный фильм. Завершится вечер постановкой театральной студии «Alter ego» на сюжет поэмы А.С. Пушкина «Граф Нулин». Получить бесплатные пригласительные билеты можно будет в кассе планетария 20 сентября с 9.00. Начало мероприятия в 19.00. Адрес: Уфа, проспект Октября, 79/2.

Театральные коллективы Уфимской детской филармонии подготовили программу, посвященную Году театра «Театр — территория чуда». В фойе филармонии образцовый театр «Непоседы» представит миниатюры и клоунаду. В большом зале будут идти спектакли «Все собаки попадают в Рай» от детского шоу-театр «Росток» и отрывки из спектаклей «Красная шапочка», «Помни правила движения, как таблицу умножения» от народного театра «Волшебная рампа». А студия творческого развития ХА ХА ЧУ представит этно-пластический проект «Хумай» и барабанное шоу «Республика Х». Начало в 18.00. Адрес: Уфа, проспект Октября, 33.

В большом зале Городского культурно–досугового центра будет представлен спектакль для детей «Чудеса всегда где-то рядом». Начало в 19.00. Адрес: Уфа, ул. Первомайская, 47.

Городской дворец культуры Уфы также присоединяется к культурной акции «Театральная ночь». Современная театральная студия «Пластилин» ждет маленьких зрителей и их родителей в 19. 00. В программе: театральный квест и спектакль «Как поссорились Белый король и Черная королева». Адрес: Уфа, проспект Октября, 137.

Кроме того, Башкирский государственный театр оперы и балета, Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури, Государственный академический русский драматический театр РБ, Национальный молодежный театр РБ им. М.Карима, Башкирский государственный театр кукол, а также «Мастерская театральных миниатюр имени менЯ» представят разнообразную программу.

Подробная информация размещена на официальном сайте Министерства культуры РБ.