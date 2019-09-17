Уфимец пойдет под суд за убийство 15-летней давности

Фото: Следственный комитете РБ

45-летнего жителя города Уфы обвиняют в убийстве. По версии следствия, ночью 24 сентября 2004 года в полицию позвонили жители одного из домов по улице Ульяновых и рассказали, что нашли тело 17-летней девушки с признаками насильственной смерти.

Несколько лет ушло на то, чтобы выяснить, кто же лишил жизни подростка, и в 2019 году следователями-криминалистами в ходе работы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были повторно изучены материалы уголовного дела. Из осмотра места происшествия стало ясно, что тело потерпевшей было перемещено с места убийства. Правоохранители решили тогда снова осмотреть имеющиеся вещественные доказательства и назначили комплекс современных экспертных исследований в отношении предметов одежды потерпевшей, в том числе дактилоскопическую, молекулярно-генетическую экспертизу и экспертизу запахов.

— В результате на одежде девушки были обнаружены следы мужчины, который был осужден в 2015 году за незаконный оборот наркотических средств и в настоящее время отбывает наказание в местах лишения свободы, — рассказали в Следственном комитете Башкирии.



В дальнейшем под тяжестью собранных доказательств мужчина сознался в содеянном, однако по окончании следствия вину в совершенном преступлении признавать отказался.



По версии следствия, вечером 23 сентября 2004 года, изрядно выпив, обвиняемый, встретил незнакомку и начал предъявлять ей претензии, поскольку принял ее за девушку, которая не оплатила проезд, когда тот ее подвозил. Между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина нанес девушке несколько ударов руками и ногами по голове. От полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте. После чего мужчина перетащил тело на территорию огороженной площадки для мусорных контейнеров и скрылся.

