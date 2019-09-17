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Владимир Барабаш возглавил Совет по правам человека при главе Башкирии

16:36, 17.09.2019
Владимир Барабаш возглавил Совет по правам человека при главе Башкирии
Фото: vk.com/vladimirbarabash

Сегодня, 17 сентября на первом заседании Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества при главе Башкортостана стало известно, что во главе ведомства встанет Владимир Барабаш. Соответствующий указ был озвучен руководителем региона Радием Хабировым.

Заместителем председателя назначен Вадим Беляков, а секретарем — Зульфия Гайсина. В совет вошли 36 человек. По словам Радия Хабирова, к нему не раз обращались с просьбой создать такую организацию.

«Ко мне много раз выходили с предложением создать Совет. Я в какой-то степени отказывался. Были сомнения, нужно ли нам создавать такую структуру? Но я принял такое решение. И сегодня первое заседание Совета», — отметил Радий Хабиров.

ОбществоВласть Башкортостан
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