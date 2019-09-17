В новом сезоне в театрах Татарстана покажут 50 премьер — видео

В новом театральном сезоне зрителей ожидает 50 премьерных спектаклей. Об этом рассказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова на брифинге в Кабинете министров. Премьерами сезон откроют семь государственных театров и один муниципальный.

— Хотела бы отметить, что большая часть этих премьер стала возможна не только потому, что были выделены дополнительные деньги в рамках Года театра. Но еще и потому, что у нас идет федеральный партийный проект «Театр малых городов» и «Театр-дети», — сказала Ирада Аюпова.

18 сентября состоится открытие нового сезона в четырех театрах — в театре оперы и балета, театрах имени Качалова, Тинчурина, а также в театре кукол «Экият».

