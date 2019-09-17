В Уфе на инспектора ГИБДД завели дело за продажу «красивых» госномеров

В Уфе против бывшего инспектора ГИБДД завели три уголовных дела по подозрению в превышений должностных полномочий и получении взятки. Он обвиняется в незаконной выдаче госномеров.

Как установлено следствием, подозреваемый зарегистрировал и выдал три государственных регистрационных знака с «красивым» цифровым и буквенным сочетанием, которые подлежали утилизации, со старых авто юридических лиц. За один номер он получил 100 тыс. рублей, за второй 18 тыс. и за третий 4 тыс. рублей.

В дальнейшем госномера были реализованы через интернет и присвоены автомобилям престижных марок.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено всего три подобных эпизода.

Все материалы дела МВД по Башкирии переданы в Следственный комитет республики. По результатам служебной проверки сотрудник уволен из органов внутренних дел, передает пресс-служба МВД по РБ.

Ранее сообщалось, что группу сотрудников полиции Бавлинского района Татарстана подозревают в получении взяток за исключение автомобиля убитого из базы угрозыска.

