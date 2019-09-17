Казань вошла в пятерку крупнейших региональных рекламных рынков России

Казань по итогам первого полугодия 2019 года вошла в пятерку крупнейших региональных рекламных рынков России с объемом 813 млн рублей, следует из данных Ассоциации коммуникационных агентств России.

Объем наружной рекламы в Казани составил 401 млн рублей, рекламы на ТВ — 269 млн, на радио — 97 млн, в печатной прессе — 46 млн.

По сравнению с прошлым годом, рекламный рынок в столице Татарстана увеличился на 20%. Он стал больше за счет наружной рекламы — сегмент за год подрос до 77%. ТВ, радио и пресса показали снижение показателей — первые два уменьшились на 7% соответственно, пресса — на 18%.

Общий объем региональных рекламных бюджетов в 15 городах-миллионниках за исключением Москвы превысил 13 млрд рублей за вычетом НДС. Это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что во II квартале рынок ТВ-рекламы упал сильнее, чем в начале года.

