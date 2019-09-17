На обслуживание приемов для Госсовета Татарстана потратят почти 2,3 млн рублей

Аппарат Госсовета Татарстана объявил тендер на услуги по обслуживанию банкетов, приемов и прочих мероприятий. Начальная стоимость контракта составляет 2,27 млн рублей.

Согласно техзаданию, к этим мероприятиям относятся пленарные заседания Госсовета, заседания президиума Госсовета и президиумов фракций, а также заседания комитетов, круглых столов, семинаров, встреч и конференций с участием депутатов республиканского парламента. Ориентировочное количество участников таких мероприятий — 450 человек.

Для пленарных заседаний и для приемов также прописано примерное меню обеда и кофе-брейка.

Напомним, недавно также стало известно, сколько на банкеты потратит аппарат кабмина Татарстана — там сумма оказалась значительно меньше.