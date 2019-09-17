Кабмин Татарстана потратит полмиллиона рублей на банкеты для 955 человек

Аппарат Кабинета министров Татарстана разместил тендер на «оказание услуг по организации и обслуживанию приемов и иных мероприятий». Стоимость контракта составляет 550 тысяч рублей.

В техзадании не сказано, о каких именно приемах идет речь и сколько их будет, зато прописано общее количество участников — 955 человек. Также имеются требования к помещению, где будут проходить приему: в нем должен быть VIP-зал, банкетный зал не менее чем на 150 человек и охраняемая стоянка не менее чем на 50 машин. При этом контракт предполагает проведение банкета как в помещении исполнителя (если оно находится в черте Казани), так и заказчика, то есть в здании Кабмина.

Кроме того, в техзадании прописано примерное меню для обеда на 30 человек и буфетного обслуживания на 925 человек.