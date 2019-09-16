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Путин предложил Саудовской Аравии закупить С-400 для защиты

21:59, 16.09.2019
Путин предложил Саудовской Аравии закупить С-400 для защиты
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прокомментировал атаки дронов на предприятия Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Он предложил королевству закупить у РФ ракетные комплексы С-400 или С-300.

«В священном Коране говорится о неприемлемости любого вида насилия, кроме защиты своего рода. Вот чтобы защитить свой род, свою страну, мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии», — сказал Путин на саммите в Турции.

По его словам, руководству королевства «достаточно принять мудрое государственное решение» и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти, передает «РИА Новости».

Президент Ирана Хасан Роухани уточнил у российского коллеги, какие именно комплексы стоит покупать. Путин ответил: «Пусть выбирают».

Напомним, что США обвиняют в атаках именно Иран.

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