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УНИКС представил игровую форму на сезон-2019/20

11:26, 17.09.2019
УНИКС представил игровую форму на сезон-2019/20
Фото: twitter.com/unicsbasket

Казанский УНИКС опубликовал в социальных сетях эскизы игровой формы на сезон-2019/20.

«В этом году мы отказались от кардинальной смены имиджа и пошли по пути поступательных нововведений.

Прошлогодняя форма милитари остается с нами», — говорится в заявлении клуба.

Ранее казанский УНИКС занял третье место на турнире Orange Trophy в Греции. В первом матче казанцы уступили «Панатинаикосу» (76:94), во втором обыграли «Белград» (66:61).

СпортБаскетбол Татарстан
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