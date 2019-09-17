УНИКС представил игровую форму на сезон-2019/20

Казанский УНИКС опубликовал в социальных сетях эскизы игровой формы на сезон-2019/20.

«В этом году мы отказались от кардинальной смены имиджа и пошли по пути поступательных нововведений.

Прошлогодняя форма милитари остается с нами», — говорится в заявлении клуба.

Ранее казанский УНИКС занял третье место на турнире Orange Trophy в Греции. В первом матче казанцы уступили «Панатинаикосу» (76:94), во втором обыграли «Белград» (66:61).