На муниципальных пляжах Уфы за лето утонули четыре человека

За лето в Уфе на воде спасено 57 человек, в том числе — 19 детей. Однако четыре человека при купании в необорудованных местах в состоянии алкогольного опьянения утонули, сообщил сегодня начальник управления гражданской защиты города Рафаэль Ахметов на оперативном совещании в администрации.

По его словам, с 1 июня по 31 августа 2019 года было организовано 7 зон отдыха на воде. Наибольшей популярностью у горожан пользовались пляжи: «Солнечный» в Кировском районе, «Берег солнца» и «Гольфстрим» на озере Теплое в Калининском районе.

Для обеспечения безопасности в период купального сезона использовалось 11 плавсредств, в том числе 5 катеров. Поисково-спасательный отряд Уфы был переведен на двухсменный режим работы. Дополнительно привлекались обученные спасатели-общественники и в 4 несанкционированных местах, наиболее опасных для купания, выставлялись дополнительные посты, передает пресс-служба города Уфы.

По несанкционированным для купания местам проведено 208 рейдов, на физлиц составлено 177 протоколов об административном правонарушении, выдано 1,6 тыс. памяток, проинструктировано 3,7 тысячи человек.

В местах дежурства спасателей по итогам купального сезона отдохнули более 107 тыс. уфимцев.

Напомним, в конце июля сообщалось, что с начала купального сезона в Башкирии утонули 26 человек.