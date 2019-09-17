В пожаре в Башкирии погиб 52-летний мужчина
Вчера вечером в результате пожара в доме в поселке Алкино-2 Чишминского района Башкортостана погиб 52-летний мужчина. Сообщение о ЧС поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ в 23.01.
На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС республики в количестве трех единиц техники и семи человек личного состава.
«По прибытии на место происшествия установлено, что огнем уничтожены стены квартиры жилого дома, стены соседней квартиры обуглены изнутри по всей площади, произошло обрушение кровли и потолка по всей площади. На тушение подано три ствола РСК-50», сообщает МЧС РБ в своем инстаграм-блоге.
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16 сентября в 23:01 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о пожаре в доме в п. Алкино-2 Чишминского района. На место незамедлительно направлены силы и средства ПСЧ-95 ФГКУ «12 отряд ФПС по Республике Башкортостан», а также ПЧ-6 «22 отряд ФПС по Республике Башкортостан» в количестве 3 ед.тех и 7 человек личного состава. По прибытию к месту вызова установлено, что огнем уничтожены стены квартиры жилого дома, стены квартиры соседней квартиры обуглены изнутри по всей площади, произошло обрушение кровли и потолка по всей площади. На тушение подано 3 ствола РСК-50. В 23:25 пожар локализован, в 23:28 открытое горение ликвидировано. К сожалению, в результате пожара погиб мужчина, 1967 года рождения. На месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России. #БудниМЧС #МЧСРоссии #МЧСРБ
В 23.25 пожар был локализован, через три минуты открытое горение ликвидировано.
О причинах пожара пока не сообщается.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России.
Ранее стало известно, что с начала года в Башкирии в пожарах погибли 192 человека, в том числе семеро детей.Происшествия Башкортостан
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