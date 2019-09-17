В пожаре в Башкирии погиб 52-летний мужчина

Вчера вечером в результате пожара в доме в поселке Алкино-2 Чишминского района Башкортостана погиб 52-летний мужчина. Сообщение о ЧС поступило в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РБ в 23.01.

На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС республики в количестве трех единиц техники и семи человек личного состава.

«По прибытии на место происшествия установлено, что огнем уничтожены стены квартиры жилого дома, стены соседней квартиры обуглены изнутри по всей площади, произошло обрушение кровли и потолка по всей площади. На тушение подано три ствола РСК-50», сообщает МЧС РБ в своем инстаграм-блоге.

В 23.25 пожар был локализован, через три минуты открытое горение ликвидировано.

О причинах пожара пока не сообщается.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в том числе дознаватель МЧС России.

Ранее стало известно, что с начала года в Башкирии в пожарах погибли 192 человека, в том числе семеро детей.