Рэп-баттл предложили сделать видом спорта в России

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Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) предложил министру спорта Павлу Колобкову официально признать рэп-баттлы видом спорта.

Это, по мнению чиновника, расширит возможности заключения спонсорских соглашений, что положительно скажется как для бюджета Российской Федерации, так и для сообщества рэп-исполнителей в целом, пишет «РИА Новости».

Власов отметил, что рэп-баттлы, подобно литературным обществам, существовавшим в Российской империи, «раскрывают всю красоту русского языка, способствуют его развитию и популяризации среди молодежи, а творчество отечественных рэп-исполнителей очень схоже с творчеством русских поэтов-акмеистов Серебряного века».

Ранее депутат Государственной думы России Виталий Милонов, комментируя рэп-баттл между Oxxxymiron и Гнойным (Мироном Федоровым и Славой Карелиным), заявил, что для него подобные мероприятия являются «музыкой помоек», и предложил расстрелять музыкантов.