Чемпионат Европы по волейболу. Сборная России разгромила финнов — 3:0
На проходящем чемпионате Европы по волейболу мужская сборная России одержала четвертую победу подряд.
Подопечные Туомаса Саммелвуо с разгромным счетом одолели команду Финляндии — 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).
Самым результативным в составе российской сборной стал Виктор Полетаев, набравший 19 очков.
На групповом этапе сборной России осталось провести матч с командой Словении, после которого определится следующий соперник подопечных Саммелвуо.
Чемпионат Европы. Мужчины
Россия — Финляндия — 3:0 (25:17, 26:24, 25:22)
Россия: Полетаев (19), Волков (15), Вольвич (7).
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