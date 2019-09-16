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Чемпионат Европы по волейболу. Сборная России разгромила финнов — 3:0

23:58, 16.09.2019
Чемпионат Европы по волейболу. Сборная России разгромила финнов — 3:0
Фото: cev.eu

На проходящем чемпионате Европы по волейболу мужская сборная России одержала четвертую победу подряд.

Подопечные Туомаса Саммелвуо с разгромным счетом одолели команду Финляндии — 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).

Самым результативным в составе российской сборной стал Виктор Полетаев, набравший 19 очков.

На групповом этапе сборной России осталось провести матч с командой Словении, после которого определится следующий соперник подопечных Саммелвуо.

Чемпионат Европы. Мужчины

Россия — Финляндия — 3:0 (25:17, 26:24, 25:22)
Россия: Полетаев (19), Волков (15), Вольвич (7).

СпортВолейбол
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