Дмитрий Квартальнов: «Разочарован концовкой игры, надо подумать, почему мы борьбу проигрываем»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Северсталью» (4:3).

«Разочарован концовкой игры. Вроде посмотришь, слово даже подобрать сложно. Будто развалились. Такие ошибки в конце, нам надо подумать что ли. Потому что играли неплохо, все-таки «Северсталь» молодая, но обученная команда.

Тяжело нам дался первый период, потом сделали результат и тут такое. Нашей команде все же солидно надо доигрывать. Я, конечно, отдам должное и сопернику. Но и нам надо подумать, почему мы борьбу проигрываем. Тут же такая черта характера, либо ты, либо я. Вот этот момент меня очень сильно разочаровал. Больше вопросов, чем ответов.

— Лукоянов пропустил первый официальный матч за довольно продолжительное время. Это ротация или вы недовольны его игрой на старте сезона?

— Лукоянову дали немного отдохнуть, перезагрузиться. В общем-то претензии ко всем бывают, к Артему, в частности, тоже. Но знаете, бывает же такое, что со стороны надо посмотреть.

— Планируете ли использовать вратаря Тимура Билялова?

— Да, он сыграет в следующем матче. Хенкель? Травмирован.

— Станислав Галиев до вас никогда не играл в меньшинстве. Почему сейчас решили использовать его?

— Как это почему? Я пришел в команду — не знаю, был он или не был. Для меня он игрок, который может играть в меньшинстве, — передает слова Квартальнова «Реальное время».