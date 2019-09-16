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Дмитрий Квартальнов: «Разочарован концовкой игры, надо подумать, почему мы борьбу проигрываем»

22:00, 16.09.2019
Дмитрий Квартальнов: «Разочарован концовкой игры, надо подумать, почему мы борьбу проигрываем»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча с «Северсталью» (4:3).

«Разочарован концовкой игры. Вроде посмотришь, слово даже подобрать сложно. Будто развалились. Такие ошибки в конце, нам надо подумать что ли. Потому что играли неплохо, все-таки «Северсталь» молодая, но обученная команда.

Тяжело нам дался первый период, потом сделали результат и тут такое. Нашей команде все же солидно надо доигрывать. Я, конечно, отдам должное и сопернику. Но и нам надо подумать, почему мы борьбу проигрываем. Тут же такая черта характера, либо ты, либо я. Вот этот момент меня очень сильно разочаровал. Больше вопросов, чем ответов.

Лукоянов пропустил первый официальный матч за довольно продолжительное время. Это ротация или вы недовольны его игрой на старте сезона?

— Лукоянову дали немного отдохнуть, перезагрузиться. В общем-то претензии ко всем бывают, к Артему, в частности, тоже. Но знаете, бывает же такое, что со стороны надо посмотреть.

Планируете ли использовать вратаря Тимура Билялова?

— Да, он сыграет в следующем матче. Хенкель? Травмирован.

Станислав Галиев до вас никогда не играл в меньшинстве. Почему сейчас решили использовать его?

— Как это почему? Я пришел в команду — не знаю, был он или не был. Для меня он игрок, который может играть в меньшинстве, — передает слова Квартальнова «Реальное время».

СпортХоккей Татарстан
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