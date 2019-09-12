General Motors отзывает 3,5 млн автомобилей из-за проблем с тормозами

Концерн General Motors объявил об отзыве 3,46 млн автомобилей из-за проблем с вакуумным насосом тормозов. Эта проблема привела к 113 ДТП, в результате которых больше десяти человек пострадали.

Будут отозваны машины, выпущенные в период с 2014 по 2018 годы. Среди них Cadillac Escalade, Chevrolet Silverado, Chevrolet Tahoe, GMC Sierra, Chevrolet Suburban и GMC Yukon.

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) выяснило, что насос тормозов не создает достаточного давления в вакуумном усилителе для эффективного торможения, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей Multivan.