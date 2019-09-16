Новости общества

20:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане могут появиться лифты с системой распознавания лиц

09:26, 16.09.2019
В Татарстане могут появиться лифты с системой распознавания лиц
Фото: pixabay.com

В офисных центрах Татарстана могут появиться «умные» лифты с функцией распознавания лиц.

Вице-президент и гендиректор ОТИС в Восточной Европе и Центральной Азии Надер Антар раказал в интервью РБК, что компания работает над концепцией «умных» лифтов, в которых оборудование будет оснащаться специальными датчиками. Они смогут круглосуточно отправлять в центр обработки информацию о ключевых показателях лифта.

«Также использование датчиков поможет интегрировать лифтовое оборудование с другими установленными в здании системами: будь то система пожаротушения, сигнализация, камеры видеонаблюдения и другие «умные» технологии. При этом все наши решения смогут использоваться выборочно. Например, в случае жилищного строительства лифт совсем не обязательно должен иметь систему распознавания лиц и функцию напоминания, на каком этаже выходить. В коммерческом же офисном центре такая возможность будет полезной», — сказал Антар.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров