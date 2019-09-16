Главное за выходные: резкий рост цен на нефть, 2,5-миллионный пассажир аэропорта Уфы, лучший директор школы в Татарстане

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 16 сентября.

Мировые цены на нефть на открытии торгов на лондонской бирже ICE резко выросли после того, как Саудовская Аравия сократила добычу из-за атаки дронов на заводы Saudi Aramco. Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла по сравнению с предыдущим закрытием торгов на 13,86%, до $69,91 за баррель. Стоимость нефти марки WTI увеличилась на 11,23%, до $61,79 за баррель.

14 сентября в аэропорту «Уфа» состоялась торжественная встреча 2,5-миллионного пассажира. Им стал Линар Ишниязов, который вместе с супругой и тремя сыновьями прилетел рейсом RT263 Уфа — Геленджик авиакомпании «ЮВТ Аэро».

Татарстанское отделение «Единой России» выдвинуло председателя Госсовета РТ, секретаря отделения Фарида Мухаметшина на пост руководителя парламента республики нового созыва.

В Татарстане завершился республиканский конкурс на соискание гранта «Лучший директор школы». Победителем стал директор гимназии №26 из Набережных Челнов Андрей Сальников.