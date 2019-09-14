Мухаметшина выдвинули на должность председателя Госсовета Татарстана нового созыва
Татарстанское отделение «Единой России» выдвинуло председателя Госсовета РТ, секретаря отделения Фарида Мухаметшина на пост руководителя парламента республики нового созыва.
Кандидатуру Мухаметшина предложил глава Лаишевского района Михаил Афанасьев. Также на пост был выдвинут глава Спасского района Камиль Нугаев, пишет «Татар-информ».
Ранее Мухаметшин стал первым в рейтинге глав региональных заксобраний от «Медиалогии».ОбществоВласть Татарстан Мухаметшин Фарид Хайруллович
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