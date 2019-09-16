В Башкирии 140 семей обманутых дольщиков получили ключи от квартир

Накануне в Башкирии в республике еще 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками. Они получили ключи от квартир в двух домах в Нефтекамске. Для их достройки было заложено 25 млн на сети в РАИП и привлечено 50 млн рублей в качестве кредита.

«Это позволило нам уложиться в установленные контрольные сроки и вручить людям ключи именно сегодня, 15 сентября, как и обещали. Дольщики ждали этого дня на 5 лет дольше, чем им обещали изначально», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в республике еще остаются тысячи людей, которые «скитаются по съемным углам» из-за непорядочности и некомпетентности застройщика или из-за экономических неурядиц.

«Механизмы возвращения им крыши над головой мне понятны, и это будет сделано в каждом случае настолько быстро, насколько это возможно», — подчеркнул Хабиров.