СМИ сообщили о разработке новых стандартов строительства домов для престарелых

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России обновит стандарты строительства домов для проживания пожилых людей. Так, будут увеличено количество мест и установлены минимальные размеры жилых помещений.

По данным ведомства, дома престарелых должны быть рассчитаны как минимум на 150 мест. Размер жилой площади для проживания одного человека должен составлять не менее 12 кв. м, а при двухместном размещении — 18 кв. м. В каждой комнате необходимы санузлы. В здании должны быть современные столовые и помещения для проведения досуга, пишут «Известия».

Напомним, в мае этого года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что состояние многих домов престарелых и интернатов в России неудовлетворительное. Он подчеркнул, что система оказания подобной помощи деградировала, нужна программа по восстановлению этих учреждений. Кроме того, очередь в дома престарелых является типичной проблемой.