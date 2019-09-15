Стилист Александр Рогов выпустил мэйковер-шоу, снятое в Казани

Фото: скриншот

Стилист Александр Рогов выпустил мэйковер-шоу «Рогов в городе», снятое в Казани. Его будет транслировать канала СТС.

Съемки велись в казанской студии красоты на улице Нигматуллина и на крыше отеля Courtyard by Marriott. Также в ролике мелькает Старо-Татарская слобода, Кремлевская набережная, Казанский кремль и ТРЦ «Мега».

Напомним, что съемки выпуска прошли в августе этого года. Также подобные шоу появятся с героями из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Самары, Уфы и Сочи