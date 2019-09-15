Чемпионат Европы по волейболу. Мужская сборная России выиграла третий матч подряд
На проходящем чемпионате Европы по волейболу мужская сборная России уверенно обыграла команду Македонии — 3-0 (25:15, 25:16, 30:28).
Самым результативным в составе российской сборной стал Дмитрий Волков, набравший 15 очков.
В понедельник сборная России проведет четвертый матч на турнире против команды Финляндии.
Чемпионат Европы. Мужчины
Россия — Македония — 3-0 (25:15, 25:16, 30:28)
Россия: Волков (15), Вольвич (13), Михайлов (11).
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