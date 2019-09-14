На трассе М-7 в Татарстане опрокинулся грузовик и перекрыл движение, его должны восстановить сегодня

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

НА 774 км трассы М-7 в Верхнеуслонском районе Татарстана перевернулся большегрузный автомобиль и перекрыл дорогу в московском направлении. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

На данный момент движение легковых автомобилей осуществляется по проселочной дороге. Для большегрузной техники проезд ограничен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Для ликвидации ЧП от АО «Татавтодор» прибыл большегрузный кран. Он должен разгрузить полуприцеп и поставить его на колеса. Ориентировочное время восстановления движения в полном объеме — 18.30.