«Нефтехимик» вырвал ничью в матче с «Шинником», забив на 90-й минуте

«Нефтехимик» в рамках Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сыграл вничью с ярославским «Шинником» — 2:2.

Гости первыми открыли счет на 52-й минуте, но нижнекамцы почти тут же ответили голом Хубаева. Спустя 10 минут «Шинник» вновь вышел вперед, благодаря мячу Эктова. «Нефтехимик» ушел от поражения в добавленное время, точный удар нанес Мичуренков.

Отметим, что в составе нижнекамцев отсутствовал главный лидер команды Денис Макаров, он пропускал игру из-за удаления в последнем туре.

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Шинник» (Ярославль) — 2:2 (0:0)



Голы: Хубаев (59), Мичуренков (90) — Самодин (52), Эктов (69).



«Нефтехимик»: Голубев, Ситдиков, Ширяев, Потапов, Семенов (Шадрин, 69), Канаев, Хубаев, Петров, Антонов (Абдуллин, 62), Галиулин (Мичуренков, 77), Уридия (Галиакберов, 90).



«Шинник»: Антипин, Первушин, Цховребов, Щербаков, Дроздов (Пухов, 73), Олейников (Визнович, 83), Кожемякин, Зинков, Пугин (Эктов, 46), Низамутдинов (Стешин, 90), Самодин.



Предупреждения: Семенов (59) — Дроздов (31), Зинков (74), Цховребов (85).