«Салават Юлаев» одержал первую домашнюю победу в сезоне

«Салават Юлаев» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал первую домашнюю победу в сезоне-2019/20, обыграв хабаровский «Амур» 3:2.

Голы в составе уфимской команды забросили Тему Хартикайнен, Илья Баранов и Никита Сошников, для которого это уже четвертая шайба в текущем сезоне. Гости дважды отличились в неравных составах, причем один из голов был забит в меньшинстве.

Отметим, что в этом матче «Салават Юлаев» сыграл в альтернативной черной игровой форме с экспериментальным логотипом.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0).

Голы:

1:0 (08:04) — Тему Хартикайнен (Григорий Панин, Линус Умарк);

1:1 (11:02) — Антон Лазарев (Михал Йордан, мен.);

2:1 (19:59) — Илья Баранов (Линус Умарк, Сакари Маннинен);

2:2 (29:47) — Игорь Руденков (Томаш Зогорна, Ондржей Витасек, бол.);

3:2 (50:02) — Никита Сошников (Павел Коледов);