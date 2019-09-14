На трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск увеличили максимальную разрешенную скорость до 100 км/ч

В Татарстане на трассе Йошкар-Ола — Зеленодольск до дороги М-7 увеличили максимальную разрешенную скорость с 90 км/ч до 100 км/ч.

Скорость увеличили на участках с 115+200 по 118+300 и с 120+760 по 124+600 км. С 14 сентября там установлены соответствующие дорожные знаки. Движение с максимальной скоростью 100 км/час разрешено только легковым автомобилям, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Напомним, с 6 июня на участке трассы М-7 «Волга» с 886 по 896 км в Татарстане для легковых автомобилей ввели скоростной режим 110 км/ч. Участок проходит по территории Рыбно-Слободского и Тюлячинского районов Татарстана. В связи с особенностями климатических условий данные изменения скоростного режима будут носить сезонный характер и вводиться с 1 мая по 30 сентября.