Самосыровскую свалку в Казани засеют травой и деревьями за 44 млн рублей

Муниципальное казенное учреждение «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Казани» заплатит из бюджета города 44,2 млн рублей за биологический этап рекультивации Самосыровской свалки твердых коммунальных отходов.

Информация о тендере появилась на портале госзакупок 11 сентября, заявки будут принимать до 20-го числа, аукцион состоится 24 сентября.

Подрядчик должен нанести плодородный слой из грунта с последующим проведением озеленительных работ. По верху и откосам свалки будет нанесен плодородный слой грунта толщиной в 10 см, также произведут посев многолетних трав с подкормкой органоминеральными удобрениями, нанесут покрывающий посев многолетних трав слой грунта толщиной в 5 сантиметров, будут посажены деревья и кустарники общим количеством в 1100 штук. Работы должны быть выполнены до 1 июля 2020 года.

О том, как проходил технический этап рекультивации Самосыровской свалки в прошлом году, смотрите в фоторепортаже «Реального времени».