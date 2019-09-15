В Астраханской области нашли останки живших 200 млн лет назад амфибий

Палеонтологи обнаружили в разрезе горы Большое Богдо (Астраханская область) остатки древних амфибий, которые жили более 200 млн лет назад.

В частности, ученые обнаружили череп ритидостеуса, который, как ранее предполагалось, жил только на территории современной Южной Африки и Южного Приуралья.

Также участники экспедиции нашли череп ископаемой амфибии из рода паротозухус, зубы древних двоякодышащих рыб, раковины ископаемых головоногих моллюсков — аммонитов, сообщает ТАСС.

Напомним, в июле в Башкирии школьники нашли останки мамонта возрастом более 10 тыс. лет.

