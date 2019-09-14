Чтения в честь убитого татарского богослова Валиуллы Якупова пройдут в Казани в этот понедельник

В понедельник в здании казанского медресе «Мухаммадия» пройдут восьмые по счету Якуповские чтения памяти татарского богослова Валиуллы Якупова.

На чтениях представители Духовного управления мусульман Татарстана, известные богословы и татарские общественные деятели традиционно делятся воспоминаниями о жизни Валиуллы Якупова.

Валиулла Якупов был застрелен 19 июля 2012 года при выходе из подъезда собственного дома в Советском районе Казани. Убийство связывают с его религиозной деятельностью, предполагается, что убийцы принадлежали к экстремистскому подполью. Виновные в убийстве установлены не были.

В минувшем году в Казани открыли музей в его честь.

