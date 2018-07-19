В Казани открыли музей в честь убитого религиозного деятеля Валиуллы Якупова

В Апанаевской мечети в Казани сегодня открыли музей, посвященный жизни видного богослова и религиозного деятеля Валиуллы Якупова, который был убит в 2012 году. Об этом рассказал муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

«Сегодня утром на мусульманском кладбище, где похоронен трагически погибший Якупов, религиозные деятели почтили его память. А спустя час при участии духовных лиц и многочисленных прихожан торжественно открыт музей его имени в Апанаевской мечети Казани, где он служил имам-хатыбом», — цитирует его «РИА Новости».

Якупов был убит экстремистами 19 июля 2012 года у подъезда собственного дома в Казани.