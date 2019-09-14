Глава Disney ушел из правления Apple

Генеральный директор компании Walt Disney Роберт Айгер ушел из совет директоров Apple. СМИ сообщают, что в отставку с этого поста он подал еще в минувший вторник.

Документы Apple не называют причину отставки Айгера. В заявлении компании его назвали «преданным и дальновидным исполнительным директором». Однако, как пишет «Интерфакс», отставка может быть связана с тем, что Apple и Disney запускают конкурирующие стриминговые платформы Apple TV+ и Disney+.

Айгер работает в Walt Disney с 2005 года и вошел в совет директоров Apple в 2012 году.

Напомним, после презентации новых iPhone капитализация Apple превысила $1 трлн. Вместе с тем аналитики Goldman Sachs предсказали падение акций Apple не менее чем на 26%.