Станислав Галиев: «Дай бог Рейдеборну не надо будет столько спасать по ходу сезона»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев прокомментировал исход встречи против «Металлурга» (2:1).

«Проводы Билялетдинова, думаю, всех задели, кто с ним работал. Спасибо ему, он многое дал для меня, для команды. Эмоции сегодня зашкаливали, нельзя было перед ним ударить в грязь лицом.

Ошибки в обороне были скорее из-за первой домашней игры. Спасибо всем, кто сегодня пришел поддержать нас, устроили аншлаг. Мы сами соскучились играть дома при своих болельщиках, и город тоже соскучился по нашим победам. Прошлый сезон закончился не очень, но его мы уже забыли, у нас много амбиций на этот год.

Личные планы — поднять кубок Гагарина над головой. Долгий перерыв нас немного сбил из игрового ритма, но уже в первом периоде все наладилось. Состояние во втором периоде уже было получше, раскатались.

Вот только что смотрел сейв Рейдеборна. Он в порядке, дай бог ему не надо будет столько спасать по ходу сезона (смеется). Там ошибка была, но сам сейв от броска Мозякина дорогого стоит», — приводит слова Галиева корреспондент «Реального времени».

