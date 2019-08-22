Казань возглавила рейтинг городов РФ, из которых дешевле всего летать за границу

Эксперты сервиса по поиску авиабилетов Aviasales сообщили, что Казань возглавила рейтинг городов России, из которых россиянам дешевле всего удалось слетать за границу этим летом.



Средний чек из столицы Татарстана за границу составил 15,3 тыс. рублей. Чаще всего путешественники покупали билеты в Минск, Вену, Ригу, Баку и Мюнхен.

В пятерку городов также вошли Краснодар (15,7 тыс. рублей), Ростов-на-Дону (16,4 тыс. рублей), Сочи и Калининград (по 16,8 тыс. рублей).

Ранее Республика Татарстан вошла в пятерку популярных отечественных направлений в прошлом году. Ее посетили 120,2 тыс. туристов.