Данис Зарипов: «Победный гол? Пусть оценит кто-нибудь другой, я не люблю говорить о своих шайбах»

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов подвел итоги победного матча с «Металлургом» (2:1).

«Это первая домашняя игра в сезоне, небольшое волнение все равно присутствовало даже у меня, признаюсь честно. И это нормально, мы понимаем ответственность за результат. Начали игру хорошо, мы полностью владели инициативой и хорошо, что забили быстрый гол.

Потом удаления немного перевернули матч и началась болтанка туда-сюда. Хорошо Адам (Рейдеборн, — прим. ред.) выручил нас, один раз вообще так, что этот сейв станет не то что недели, а даже не КХЛ. Может даже с НХЛ поспорить (смеется).

Команда, конечно, непростая. Они до нашей игры несколько матчей провалили, но сегодня показали, что еще покажут себя в будущем. Сегодня всех с победой, спасибо болельщикам, что пришли поддержать. Полная арена, большой ажиотаж и, наверное, благодаря им, мы смогли выстоять в конце.

Мой гол? Пусть оценит кто-нибудь другой, я не люблю говорить о своих голах.

Пропущенный в большинстве не то что завел команду, а просто понимали, что надо выигрывать.

С Билялетдиновым многое прошли, были и поражения, и победы. Есть внутри какая-то печаль, что расстаемся с такими людьми. Но я думаю, что он не останется без работы. Я уверен, он немного отдохнет и ему предложат хорошую должность. Мы будем рады за него. Уверен, что у него получится хорошо в любой должности», — сказал Зарипов после матча.