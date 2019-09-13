Отделение ЛДПР: «Владимир Жириновский сделал властям Татарстана комплимент»

Глава татарстанского отделения ЛДПР Владимир Сурчилов заявил, что лидер партии Владимир Жириновский, выступая в Госдуме, вряд ли оскорбил жителей Казани и Татарстана.

«Что сказал Жириновский в своей речи от трибуны Госдумы? Сказал, что все хотят жить так как в Казани. Он чем обидел народ или руководство Татарстана? Ничем. Казань богатый и красивый город? Да. Есть в мегапроектах в области спорта или науки вклад из федерального бюджета? Есть, существенный. Есть сопоставимые вложения в регионы центральной России? Нет, кроме Москвы, конечно. В федеральный бюджет 70 процентов доходов сдает только Татарстан? Нет, все сдают», — говорится в заявлении отделения партии.

Сурчилов отметил, что «в выступлении Жириновского не было ни слова про бюджетный процесс, бюджетное донорство, оценок народа или местных начальников».

«Было про то, что все хотят как в Казани. Был упрек в первую очередь федеральным начальникам, что не хотят поддерживать центральную Россию, русские области», — приводит заявление ЛДПР «Коммерсантъ».

В татарстанском отделении ЛДПР подчеркивают, что «лучших рекламы и комплимента трудолюбию народа Татарстана и лоббистским способностям президента Татарстана и его команды, чем речь Жириновского, сложно себе представить».

Ранее депутат Госсовета Татарстана VI созыва представитель ЛДПР Эдуард Шарафиев раскритиковал слова Жириновского о том, что «Казань завалили деньгами».