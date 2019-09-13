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Совфед предложил Украине войти в состав России

20:14, 13.09.2019
Совфед предложил Украине войти в состав России
Фото: commons.wikimedia.org

Украина может вновь оказаться с Крымом в составе одного государства, если присоединится к России.

«Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет», — заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, Украина неизбежно присоединится к России.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что регион хочет войти в состав России на правах федеративного округа.

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