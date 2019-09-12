Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что перед ней стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.

«В идеале войти в состав России на правах федеративного округа», — цитирует Пушилина его пресс-служба.

По его словам, «если быть максимально откровенным, то до указа президента России о выдаче российских паспортов по упрощенной системе настроение у людей было не таким оптимистичным».

Ранее Пушилин в кулуарах ПМЭФ высказал свое мнение «Реальному времени» относительно инициативы украинских депутатов конфисковать имущество у тех жителей республики, которые получат российский паспорт.

В середине августа стало известно, что жители Донбасса подали более 60 тысяч заявлений на гражданство России.