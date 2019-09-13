Евгений Ловчев: «Рубин» атакующая команда, что только на руку «Оренбургу»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил шансы «Рубина» на победу в матче 9-го тура РПЛ против «Оренбурга».

«Оренбург» — это команда, против которой очень сложно играть в атаке. Она сушит атаку соперников. Но сам «Оренбург» постоянно создает опасность у ворот соперника.

Да, «Оренбург» в этом сезоне стартовал очень слабо. Не было побед. Находились на самом дне турнирной таблицы. Но потихоньку все налаживается, потому что главный тренер команды работает скрупулезно.

«Рубин» полностью изменился. Сейчас это атакующая, но очень молодая и неопытная команда. Думаю, такая игра «Рубина» только на руку «Оренбургу», который отлично действует на контратаках. Поэтому здесь отдаю предпочтение хозяевам поля», — сказал Ловчев.

Игра «Оренбург» — «Рубин» пройдет в понедельник, 15 сентября, в 14.00 по мск.