За взятки на сумму более 300 тысяч рублей против начальника железнодорожной станции возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» по факту получения им взятки в крупном размере. По предварительным данным, размер взяток составил 329 тыс. рублей.

«Отделом по расследованию особо важных дел Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России по материалам оперативно-разыскной деятельности, проведенной сотрудниками УФСБ России по Новосибирской области, возбуждено уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции «Новосибирск-Главный» структурного подразделения ОАО «РЖД» по факту получения им взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ)», — говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

По данным следствия, обвиняемый за вознаграждение предложил представителю коммерческой организации не проводить проверки на соответствие грузов организации правилам перевозок. Обвиняемый систематически получал денежные взятки от представителя компании в период с мая по август 2019 года.

Обвиняемый задержан и арестован при получении очередной взятки 10 августа.

Ранее в Казани за взятку железнодорожнику осудили директора фирмы из Орла.