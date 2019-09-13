Татарстан выкупит часть оборудования WorldSkills со скидкой 30%

Татарстан и другие регионы смогут выкупить оборудование WorldSkills со скидкой в 30%. В настоящее время проводится инвентаризация оборудования.

«После этого мы сможем говорить о том, какие объемы республика готова закупить и во сколько это может обойтись», — сказала официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Как уточнила спикер, речь идет об оборудовании, которое предоставили спонсоры WorldSkills, это 60% всего оборудования. Известно, что спонсоры потратили на проведение чемпионата мира среди представителей рабочих профессий 2,5 млрд рублей.

«Часть оборудования была закуплена за счет федеральных средств. Это государственная собственность, и в этом случае необходим акт передачи от государства республике. То оборудование, которое предоставили спонсоры, чтобы продемонстрировать свои технологии, будет продано по льготной цене», — цитирует Галимову РБК.

Скидки составляют в среднем 30%.

Напомним, ранее стало известно, что инвентарь WorldSkills планируется направить в татарстанские колледжи и техникумы.