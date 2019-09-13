Лавров рассказал об окончании войны в Сирии

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о том, что война в Сирии подошла к концу, и страна постепенно возвращается к мирной жизни.

Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, которые остаются неподконтрольными правительству САР, в том числе Идлиб и восточный берег реки Евфрат.

Министр подчеркнул, что Россия по-прежнему выступает за восстановление территориально целостной и суверенной Сирии, возвращение всех граждан на родину и преодоление последствий терроризма.

Лавров обратил внимание на то, что в настоящее время остаются первостепенными задачами оказание гуманитарной помощи Сирии, продвижение процесса достижения долгосрочного урегулирования кризиса в стране и стабилизация ситуации в Ближневосточном регионе, передает газета «Труд».

Напомним, Минобороны России опровергло информацию о смерти троих российских военнослужащих в сирийском Идлибе. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Сирии погибли трое офицеров Вооруженных сил России.