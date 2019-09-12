Эксперты нашли в треске, продающейся в российских магазинах, мышьяк и минтай

Эксперты «Росконтроля» проверили качество трески, которая продается в российских магазинах. Только два производителя прошли тест, отмечается в исследовании организации.

На экспертизу взяли продукцию пяти брендов: Borealis, «Бухта изобилия», «Каждый день», «Марлин» и «ВкусВилл». Проверку прошли только два производителя: «ВкусВилл» и «Марлин». При этом второй образец получил замечание из-за своих вкусовых качеств и из-за слишком большого содержания ледяной глазури — 8,7% вместо допустимых 5%.

В филе трески Borealis и «Бухта изобилия» оказалось превышено допустимое содержание мышьяка (в 1,6 раза и в 3 раза соответственно). В остальных образцах также был обнаружен этот химический элемент, однако его содержание незначительно.

Неприятно удивили экспертов результаты экспертизы «филе трески» производителя «Каждый день». Как показало исследование, в упаковке совсем другая рыба — минтай.

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