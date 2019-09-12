В России упали цены на старые iPhone

В России упали цены на старые модели смартфонов от американской компании Apple.

Например, iPhone 8 и iPhone 8 Plus упали в цене примерно на 20 тыс. по сравнению с ценой, которая была на старте продаж. iPhone XR стал дешевле на 16 тыс. рублей, говорится на сайте магазина Apple.

Стоит отметить, что смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max были убраны из продажи.

Ранее американская корпорация Apple в театре Стива Джобса в Купертино официально представила новые iPhone — iPhone 11 (стоимость составляет от 59,9 тыс. рублей), iPhone 11 Pro (от 89,9 тыс. рублей) и iPhone 11 Pro Max (от 99,9 тыс. рублей). Россияне уже начали на сайтах объявлениях предлагать места в очереди за ними по цене до 500 тыс. рублей.