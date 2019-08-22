Новости авто

14:56 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей Multivan

14:18, 22.08.2019
Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей Multivan
Фото: flickr.com

Дилер «Фольксваген Груп Рус» отзовет в России 2 490 автомобилей Volkswagen Multivan.

Отзыву подлежат минивэны с короткой базой, электроприводом крышки багажного отсека и сдвижной двери, проданные в 2016—2019 годах, сообщает пресс-служба Росстандарта.

В качестве причины отзыва указанных транспортных средств называется недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери, вследствие чего возможно попадание воды.

На отозванных машинах бесплатно будет произведена необходимая герметизация боковины.

Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает в России 21 кемпер Marco Polo.

Авто
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров