Volkswagen отзывает в России почти 2,5 тыс. автомобилей Multivan
Дилер «Фольксваген Груп Рус» отзовет в России 2 490 автомобилей Volkswagen Multivan.
Отзыву подлежат минивэны с короткой базой, электроприводом крышки багажного отсека и сдвижной двери, проданные в 2016—2019 годах, сообщает пресс-служба Росстандарта.
В качестве причины отзыва указанных транспортных средств называется недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери, вследствие чего возможно попадание воды.
На отозванных машинах бесплатно будет произведена необходимая герметизация боковины.
Ранее сообщалось, что немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz отзывает в России 21 кемпер Marco Polo.Авто
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым