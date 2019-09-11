В Челябинске разбивший Rolls-Royce миллиардера рабочий подал на банкротство

Заявление на собственное банкротство подал челябинский рабочий Владислав Кантемиров, которого суд обязал выплатить более 3 млн рублей за разбитый Rolls-Royce миллиардера Александра Аристова.

Арбитражный суд Челябинской области рассмотрит заявление на банкротство 19 сентября, передает «РИА Новости».

Также Кантемиров подал ходатайство о предоставлении отсрочки внесения суммы вознаграждения финансового управляющего в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, что рабочий на ВАЗ-2114 врезался в Rolls-Royce Phantom Аристова 2 февраля 2016 года. Суд поддержал иск бизнесмена и обязал Кантемирова выплатить за ущерб более 3 млн рублей.