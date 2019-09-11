Минэкономики Татарстана ожидает инвестиций в ОЭЗ «АлмА» на уровне 68 млрд рублей

В Минэкономики Татарстана сообщили, что в этом году подготовлена заявка на создание третьей в республике ОЭЗ «АлмА». Ожидается, что к 2025 году объем инвестиций ее якорных резидентов достигнет 67,9 млрд рублей.

В ОЭЗ будет создано более 1,4 тысячи новых рабочих мест, рассказал министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

Он также отметил, что в 2020—2024 году ключевой задачей станет развитие малого и среднего бизнеса, передает пресс-служба Минэкономики РТ.

Темпы роста строительного комплекса составят 0,2—3,5%. Рост розничной торговли ожидается на уровне 101—102,5%. Безработица в республике прогнозируется около 0,65%.

Ранее «Реальное время» подробно писало про планы республики по развитию ОЭЗ «АлмА».